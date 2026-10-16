Reuters: Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів

Рязанський нафтопереробний завод в Росії призупинив роботу одного зі своїх основних агрегатів перегонки сирої нафти після атаки дрона, яка сталась 15 жовтня.

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела в галузі.

За даними джерел видання, один з основних агрегатів нафтопереробного заводу, CDU-6, був зупинений після нападу. Раніше він вже зупиняв роботу після нападу минулого місяця. Під час останнього нападу також було пошкоджено кілька трубопроводів нафтопереробного заводу.

Нафтопереробний завод має ще три основні установки перегонки сирої нафти, які продовжують працювати.

Потужність заводу з переробки становить 17 мільйонів метричних тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Нафтопереробний завод може виробляти 3,4 мільйона тонн бензину та 3,8 мільйона тонн дизельного палива на рік.