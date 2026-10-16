​У Польщі затримали третього підозрюваного у підпалі станції Starlink

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина України у справі про підпал наземної станції Starlink у Мазовецькому воєводстві.

Чоловік став третім підозрюваним у цій справі про диверсію на користь іноземної розвідки, передає RMF24.

За даними слідства, затриманий проводив розвідку об'єкта перед тим, як його підпалили. Співробітники польської спецслужби встановили, що перед виконанням завдання замовник перевіряв виконавця. Напередодні підпалу чоловік робив фото й відео, які надсилав через месенджер, після чого отримав пряму вказівку дослідити територію станції та її систему охорони.

Слідчі оголосили затриманому підозру, зараз він перебуває під вартою.

Безпосередніх виконавців підпалу — двох громадян Туреччини — вже затримали в Німеччині на підставі європейського ордера на арешт. Того ж вечора, коли сталася пожежа, поліцейський патруль перевіряв їхні документи поблизу місця події, але відпустив, оскільки тоді інцидент вважали звичайною аварією. Найближчими тижнями затриманих екстрадують до Польщі. Крім них, у Німеччині затримали ще двох спільників, які допомагали диверсантам із транспортом та логістикою.