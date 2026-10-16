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Сікорський відповів Трампу на його слова про постраждалих від війни українців: Бомби та ракети були запущені Путіним

Раніше президент США розповів в інтерв’ю про українку, яка "звинувачувала президента Зеленського".

Сікорський відповів Трампу на його слова про постраждалих від війни українців: Бомби та ракети були запущені Путіним
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про українців, які постраждали внаслідок війни. Він наголосив, що поранення українцям завдали російські ракети, бомби та безпілотники, запущені за наказом Володимира Путіна.

Про це Сікорський написав у соцмережі X.

"Ми цінуємо стурбованість президента Трампа жертвами війни, але в Польщі вважаємо, що ці українці постраждали від безпілотників, бомб і ракет, запущених Володимиром Путіним", – заявив польський міністр.

Перед цим Трамп в інтерв’ю телеканалу Newsmax розповів про розмову з молодою українкою, яка, за його словами, "звинуватила президента України Володимира Зеленського в руйнуванні країни та втраті українських чоловіків через війну".

За словами Трампа, жінка заявила, що "українські чоловіки залишаються без рук і ніг, потрапляють до психіатричних закладів або гинуть".

Про що йшлось в інтерв’ю Трампа: головні тези

  • Дональд Трамп заявив, що йому легше домовлятися з Володимиром Путіним, ніж із Володимиром Зеленським, і назвав себе не "великим фанатом" українського президента. 
  • Він також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на енергоносії.
  • Крім того, американський президент знову порушив питання виборів в Україні. Він пов’язав їхню необхідність із російськими ракетними ударами по українських будинках, однак не пояснив, як саме ці події пов’язані між собою. 
  • Трамп також висловив переконання, що війну слід завершити найближчим часом.
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