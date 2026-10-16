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Місія ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні у вересні зросла на 85% порівняно з минулим роком

У вересні 2026 року в Україні внаслідок війни загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей зазнали поранень.

Місія ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні у вересні зросла на 85% порівняно з минулим роком
Наслідки обстрілів Київщини / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У вересні 2026 року в Україні внаслідок війни загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей зазнали поранень. Це найвищий показник жертв серед цивільного населення для вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії. Порівняно з вереснем минулого року кількість загиблих і поранених зросла на 85%.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо захисту цивільних осіб під час збройного конфлікту.

За даними місії, від січня до вересня 2026 року в Україні загинули 2570 цивільних, а 15 211 отримали поранення. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли задокументували 1943 загиблих і 9233 поранених. 

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Показники 2026 року також більш ніж удвічі перевищують дані за дев’ять місяців 2024-го.Основною причиною жертв серед цивільного населення у вересні залишалися далекобійні удари ракетами та безпілотниками. На них припали 53% усіх загиблих і поранених – 165 загиблих і 1119 поранених. 

Ще 23% жертв спричинили атаки безпілотників малої дальності: вони вбили 87 людей і поранили 475. Цивільні постраждали у 22 областях України та Києві. 

Найбільше загиблих і поранених зафіксували у столиці – 32 загиблих і 340 поранених. Жертви серед цивільних там реєстрували протягом 22 із 30 днів вересня –частіше, ніж у будь-якому іншому місяці від початку повномасштабної війни.

Значних втрат зазнали й інші міста. У Херсоні загинули 16 людей, ще 202 були поранені. У Сумах зафіксували 11 загиблих і 131 пораненого, у Запоріжжі – сім загиблих і 127 поранених.

У звіті також зазначається, що російські війська відновили масштабні скоординовані атаки на інфраструктуру електропостачання та опалення по всій Україні. Зокрема, 30 вересня внаслідок ударів були пошкоджені об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у трьох областях і Києві. Це спричинило аварійні відключення електроенергії.

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