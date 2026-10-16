На Львівщині збили три ворожі дрони: є постраждалий внаслідок падіння уламків (оновлено)

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Вранці 16 жовтня сили протиповітряної оборони знищили три російські бойові безпілотники над Львівською областю.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повітряна оборона працювала в регіоні з 09:07 до 09:59.

У Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків підбитого дрона травмувався чоловік. У Мурованому зафіксували вибиті вікна в житлових будинках. Наразі на місцях працюють відповідні служби.

Деталі про потерпілого раніше повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У 34-річного чоловіка діагностували осколкове поранення правого стегна. Його доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де постраждалому надають необхідну медичну допомогу.