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На Львівщині збили три ворожі дрони: є постраждалий внаслідок падіння уламків (оновлено)

Потерпілому діагностували осколкові поранення.

На Львівщині збили три ворожі дрони: є постраждалий внаслідок падіння уламків (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Черкаська ОВА

Вранці 16 жовтня сили протиповітряної оборони знищили три російські бойові безпілотники над Львівською областю

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повітряна оборона працювала в регіоні з 09:07 до 09:59. 

У Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків підбитого дрона травмувався чоловік. У Мурованому зафіксували вибиті вікна в житлових будинках. Наразі на місцях працюють відповідні служби. 

Деталі про потерпілого раніше повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У 34-річного чоловіка діагностували осколкове поранення правого стегна. Його доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

  • Раніше в області була оголошена повітряна тривога та жовтий рівень небезпеки. Повітряні сили повідомляли про загрозу російських дронів.
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