На Львівщині збили три ворожі дрони: є постраждалий внаслідок падіння уламків (оновлено)

Вранці 16 жовтня сили протиповітряної оборони знищили три російські бойові безпілотники над Львівською областю.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Повітряна оборона працювала в регіоні з 09:07 до 09:59.
У Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків підбитого дрона травмувався чоловік. У Мурованому зафіксували вибиті вікна в житлових будинках. Наразі на місцях працюють відповідні служби.
Деталі про потерпілого раніше повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
У 34-річного чоловіка діагностували осколкове поранення правого стегна. Його доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
- Раніше в області була оголошена повітряна тривога та жовтий рівень небезпеки. Повітряні сили повідомляли про загрозу російських дронів.