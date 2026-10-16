Росія вдарила по житловому кварталі у Херсоні: спалахнула пожежа

Інформації про постраждалих наразі немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Херсоні російський безпілотник атакував житлову забудову в Центральному районі. Внаслідок удару загорілася вантажівка, також пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Атака сталася близько 10:30. Безпілотник влучив у автомобіль, припаркований на приватному подвір’ї, після чого вантажівка зайнялася. Рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували пожежу.

Також від удару пошкоджено будинок: на фасаді залишилися сліди ураження, вибито вікна.