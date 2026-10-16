Росія вдарила по житловому кварталі у Херсоні: спалахнула пожежа

У Херсоні російський безпілотник атакував житлову забудову в Центральному районі. Внаслідок удару загорілася вантажівка, також пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Атака сталася близько 10:30. Безпілотник влучив у автомобіль, припаркований на приватному подвір’ї, після чого вантажівка зайнялася. Рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували пожежу.
Також від удару пошкоджено будинок: на фасаді залишилися сліди ураження, вибито вікна.
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