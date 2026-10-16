Вранці 16 жовтня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у центральній частині Сум. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Атака сталася близько 9:00. Попередньо, росіяни застосували безпілотник типу "Молнія".
Як зазначили в ДСНС України, наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Після удару в будівлі пошкоджені покрівля та фасад. Осередків займання на місці атаки не виявили.
Рятувальники обстежили територію та надали людям необхідну допомогу.
- Раніше, 13 жовтня, російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Сум безпілотниками. У Ковпаківському та Зарічному районах міста зафіксували влучання у складські приміщення, а в Ковпаківському районі дрони влучили у дві припарковані цивільні автівки. Унаслідок ударів виникли пожежі, які згодом локалізували.