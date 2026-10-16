За попередньою інформацією, є щонайменше 3 постраждалих.

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Вранці 16 жовтня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у центральній частині Сум. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака сталася близько 9:00. Попередньо, росіяни застосували безпілотник типу "Молнія".

Як зазначили в ДСНС України, наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Після удару в будівлі пошкоджені покрівля та фасад. Осередків займання на місці атаки не виявили.

Рятувальники обстежили територію та надали людям необхідну допомогу.

Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Сумщини