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Росіяни вдарили безпілотником по ТРЦ у центрі Сум (оновлено)

За попередньою інформацією, є щонайменше 3 постраждалих.

Росіяни вдарили безпілотником по ТРЦ у центрі Сум (оновлено)
Обстріл ТРЦ, Суми
Фото: ДСНС Сумщини

Вранці 16 жовтня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у центральній частині Сум. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака сталася близько 9:00. Попередньо, росіяни застосували безпілотник типу "Молнія".

Як зазначили в ДСНС України, наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Після удару в будівлі пошкоджені покрівля та фасад. Осередків займання на місці атаки не виявили.

Рятувальники обстежили територію та надали людям необхідну допомогу. 

Фото: ДСНС Сумщини
Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Сумщини

  •  Раніше, 13 жовтня, російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Сум безпілотниками. У Ковпаківському та Зарічному районах міста зафіксували влучання у складські приміщення, а в Ковпаківському районі дрони влучили у дві припарковані цивільні автівки. Унаслідок ударів виникли пожежі, які згодом локалізували. 
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