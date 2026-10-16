На Хмельниччині ліквідовують наслідки російських атак, зокрема на нафтобазі

Від обстрілів загорілася літня кухня і пошкоджений будинок.

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Російська армія продовжує обстріли Хмельниччини. В області продовжують ліквідацію наслідків російських атак, зокрема на нафтобазі. Також у області пошкоджений будинок та горіла літня кухня.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Тюрін, у області працювали сили ППО. Є збиття. Деталі пообіцяв згодом.

Унаслідок атаки в Кам’янець-Подільському районі виникла пожежа в літній кухні приватного домогосподарства. Рятувальники ліквідували загоряння. В обласному центрі пошкоджено житловий будинок: вибито вікна, пошкоджено паркан і двері. Обійшлося без постраждалих.

Триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Шепетівському районі. Гасіння ускладнюється безпековою ситуацією.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.