Ворог вночі атакував Чортків

У ніч на 16 жовтня армія Російської Федерації атакувала Чортків Тернопільської області. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.
Інформації про потерпілих немає. Про це повідомила Тернопільська ОВА.
«Площа пожежі становила 15 м кв. На місці працювали співробітники ДСНС. На даний час пожежу ліквідовано», – сказав голова адміністрації Тарас Пастух.
За словами голови адміністрації, ворог вдарив по Чорткову двічі. Він закликав не поширювати подробиць про локації, фото і відео.
- Увечері 14 жовтня окупанти атакували Чортківський район. Постраждали п'ятеро людей.