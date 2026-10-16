Ворог вночі атакував Чортків

Інформації про потерпілих немає.

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У ніч на 16 жовтня армія Російської Федерації атакувала Чортків Тернопільської області. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.

Інформації про потерпілих немає. Про це повідомила Тернопільська ОВА.

«Площа пожежі становила 15 м кв. На місці працювали співробітники ДСНС. На даний час пожежу ліквідовано», – сказав голова адміністрації Тарас Пастух.

За словами голови адміністрації, ворог вдарив по Чорткову двічі. Він закликав не поширювати подробиць про локації, фото і відео.