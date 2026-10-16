Температура повітря вдень підніметься від +7° до +18°.

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В п'ятницю, 16 жовтня, в Україні місцями дощитиме, в Карпатах мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 16 жовтня

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Помірні, вночі на Лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом; вдень у більшості південних областей без опадів.

Вітер переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на Лівобережжі вночі 7-12°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

На Київщині та в Києві також дощитиме.

Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.