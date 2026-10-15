​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: 244 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 244 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 жовтня на фронті відбулося 244 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 63 авіаційні удари, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3181 дрон-камікадзе та здійснив 1462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чугунівка та в бік населених пунктів Бузове, Радьківка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Ольгівки, Дружелюбівки, Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед в бік населених пунктів Оріхуватка, Миколаївка.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у районі Червоного та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми: у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районі населеного пункту Дорожнє та в бік населених пунктів Торецьке, Павлівка, Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Добропілля, Світле, Красноподілля, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 83 окупантів, 13 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та 33 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири пункти управління БпЛА та 62 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 14 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, двічі атакуючи в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies