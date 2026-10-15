Генштаб: 244 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 15 жовтня на фронті відбулося 244 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 63 авіаційні удари, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3181 дрон-камікадзе та здійснив 1462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чугунівка та в бік населених пунктів Бузове, Радьківка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Ольгівки, Дружелюбівки, Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед в бік населених пунктів Оріхуватка, Миколаївка.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у районі Червоного та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми: у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районі населеного пункту Дорожнє та в бік населених пунктів Торецьке, Павлівка, Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Добропілля, Світле, Красноподілля, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 83 окупантів, 13 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та 33 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири пункти управління БпЛА та 62 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 14 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, двічі атакуючи в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.