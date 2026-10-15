​СБУ затримала посадовця Держмитслужби за схеми з працевлаштуванням і відстрочкою від мобілізації

Зокрема, посадовець за гроші допомагав абітурієнтам вступати до профільного вишу.

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Служба безпеки України ліквідувала схему працевлаштування до Державної митної служби та вступу до її профільного університету.

Як ідеться на сайті СБУ, затримали заступника начальника одного з управлінь Департаменту по роботі з персоналом ДМС.

За даними розслідування, посадовець брав хабарі за зарахування військовозобов'язаних до штату митниці, і це надалі дозволяло оформити відстрочку від мобілізації. Також посадовець за гроші допомагав абітурієнтам вступати до профільного вишу, використовуючи зв'язки серед керівництва навчального закладу. Свої «послуги» чиновник оцінив у $25 тис.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів передачі грошей і затримали посадовця. Йому повідомили про підозру в організації прийняття та одержанні неправомірної вигоди.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.