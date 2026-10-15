ЄС запровадив нові санкції проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити обмеження

Рада Євросоюзу ухвалила нові санкції проти трьох фізичних та дев'яти юридичних осіб.

Як ідеться на сайті Ради, ці особи причетні до ввезення підсанкційних товарів до Росії, а також до обходу обмежень у сфері торгівлі нафтою та фінансових операцій.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що обхід санкцій дорівнює співучасті у війні проти України. Вона зазначила, що обмеження вже позбавили Москву понад трильйона євро, а їхнє подальше посилення зробить ведення війни ще дорожчим для Росії.

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До нового санкційного списку потрапили російська вантажна компанія MOVERS GROUP LLC та її генеральний директор Дмитро Чудовський, а також митний брокер LLC DT INIER разом із його основною власницею Іванною Савчук. Окрім них, під обмеження потрапили дві турецькі торговельні компанії — BEGLER TEKSTIL і MEDSE GROUP LLC, які організували глобальну мережу для ввезення заборонених товарів.

Санкції також запровадили проти російської фінансової компанії United Stream LLC та її засновниці Світлани Гуменюк. Ця організація виступала платіжним агентом і посередником при імпорті товарів з ЄС.

Для боротьби з обходом граничної ціни на нафту та тіньовим флотом Євросоюз ввів санкції проти компаній з ОАЕ, Індії та Сейшельських Островів, зокрема DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP, SHIVA SHIPPING та HURUS TRADE FZE.

Усі запроваджені заходи передбачають заморожування активів підсанкційних осіб та організацій на території ЄС, заборону на надання їм будь-яких фінансових ресурсів, а також заборону на в'їзд до країн Євросоюзу для фізичних осіб. Рішення вже набуло чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.