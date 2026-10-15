​Невідомий безпілотник перетнув кордон Молдови з боку Одещини

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У ніч проти 15 жовтня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Дрон залетів із боку Одеської області України та перебував над територією країни близько восьми хвилин.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, пише Newsmaker.

Безпілотник зафіксували о 1:43. Він перетнув кордон поблизу українського населеного пункту Градениці та попрямував у бік села Пуркарь Штефан-Водського району.

О 1:51 дрон залишив повітряний простір Молдови та полетів у напрямку українського села Старокозаче на Одещині.

У Міністерстві оборони заявили, що продовжать постійно стежити за повітряним простором країни та координувати дії з відповідними органами й міжнародними партнерами.