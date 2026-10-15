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Reuters: Росія за шість тижнів майже завершила будівництво великої нової бази для запуску дронів

Про це свідчать супутникові знімки.

Reuters: Росія за шість тижнів майже завершила будівництво великої нової бази для запуску дронів

Росія за шість тижнів майже завершила будівництво великої нової бази для запуску реактивних безпілотників поблизу кордону із Україною. 

Про це свідчать оцінки експертів з оборони та аналіз супутникових знімків, пише Reuters.

Агенція зазначає, що на супутникових знімках, наданих комерційними компаніями Planet Labs та Airbus, видно, що територія на південному заході Ростовської області Росії, яка 31 серпня була порожнім полем, до середи перетворилася на великий комплекс площею приблизно 126 футбольних полів. 

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Будівництво збіглося зі значним збільшенням використання Росією реактивних ударних безпілотників проти України. 

Майк Моннік, засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec, заявив, що, судячи із супутникових знімків, новий об’єкт зможе використовуватися для запуску моделей «Герань-4» і «Герань-5» – найновіших російських типів реактивних безпілотників.

За його словами, на західному краю комплексу видно вісім майданчиків із пусковими рейками, призначеними для запуску таких дронів. Вони доповнять наявну російську мережу щонайменше з 11 стаціонарних майданчиків, які використовують для атак безпілотниками по Україні.

На думку Монніка, об’єкт виглядає майже завершеним, і до його повноцінного введення в експлуатацію, ймовірно, залишилося лише кілька тижнів, якщо не менше.

Експерт зазначив, що поєднання промислового виробництва реактивних безпілотників, їхньої дедалі більшої технологічної складності та відносної нестачі комплексних засобів протидії дронам у багатьох країнах НАТО створює серйозну проблему для Заходу.

Новий об’єкт потенційно може забезпечувати запуск 100 або більше реактивних дронів протягом 24 годин. Водночас Росія зазвичай запускає їх невеликими групами протягом дня. Реальні можливості також залежатимуть від наявності запасів і поставлених завдань.

Роб Джордан, директор програм лондонського аналітичного центру RUSI, заявив, що бетонні майданчики та дві ймовірні пускові рейки, помітні на знімках, відповідають конструкціям, які використовують для запуску російських безпілотників типу «Герань».

Військові аналітики зазначають, що Росія переорієнтувала виробництво безпілотників на реактивні моделі, оскільки Україні важко протидіяти їм. За даними українських військових, протягом трьох літніх місяців Росія збільшила використання реактивних дронів приблизно в шість разів. Найінтенсивніше атакували Київ і навколишній регіон.

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