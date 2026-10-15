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Словаччина відновлює економічну співпрацю з Росією: Фіцо готує переговори з Москвою

Серед тем перемовин – постачання російських газу, нафти та ядерного палива, а також співпраця в культурі й туризмі.

Словаччина відновлює економічну співпрацю з Росією: Фіцо готує переговори з Москвою
Роберт Фіцо і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Словаччина планує відновити роботу міжурядової комісії з Росією, призупинену після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тем переговорів – постачання російських газу, нафти та ядерного палива, а також співпраця в культурі й туризмі. 

Про це повідомляє POLITICO.

За словами прем'єра Роберта Фіцо, засідання російсько-словацької міжурядової комісії відбудеться 25 листопада в Москві. Востаннє комісія збиралася в листопаді 2021 року в Братиславі.

За даними документа, який є в розпорядженні Politico, під час відеорозмови 20 серпня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар виступив проти планів ЄС відмовитися від російського газу та запропонував обговорити подальші постачання. 

Словацька сторона також наголосила на важливості російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба", та ядерного палива для місцевих електростанцій.

Окрім енергетики, сторони планують обговорити співпрацю в культурі, туризмі, сільському господарстві та захисті довкілля. Ще однією темою стане участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях. За даними документа, Бланар виступив проти того, що російська сторона називає "дискримінацією спортсменів із РФ".

  • Зближення Москви з Братиславою відбувається після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні. До цього він був одним із найближчих партнерів Володимира Путіна в Європі. Ще до виборів Орбан відновив роботу угорсько-російської міжурядової комісії з економічної співпраці. У грудні Москва й Будапешт також погодили план із 12 пунктів щодо розширення взаємодії в енергетиці, торгівлі та культурі.
  • Словаччина залишається залежною від російських нафти й газу. Фіцо стверджує, що відмова від цих ресурсів призведе до зростання витрат. Під час зустрічі з Путіним у Москві 9 травня російський президент пообіцяв задовольняти енергетичні потреби Словаччини.
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