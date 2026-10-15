Словаччина відновлює економічну співпрацю з Росією: Фіцо готує переговори з Москвою

Серед тем перемовин – постачання російських газу, нафти та ядерного палива, а також співпраця в культурі й туризмі.

Словаччина планує відновити роботу міжурядової комісії з Росією, призупинену після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тем переговорів – постачання російських газу, нафти та ядерного палива, а також співпраця в культурі й туризмі.

Про це повідомляє POLITICO.

За словами прем'єра Роберта Фіцо, засідання російсько-словацької міжурядової комісії відбудеться 25 листопада в Москві. Востаннє комісія збиралася в листопаді 2021 року в Братиславі.

За даними документа, який є в розпорядженні Politico, під час відеорозмови 20 серпня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар виступив проти планів ЄС відмовитися від російського газу та запропонував обговорити подальші постачання.

Словацька сторона також наголосила на важливості російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба", та ядерного палива для місцевих електростанцій.

Окрім енергетики, сторони планують обговорити співпрацю в культурі, туризмі, сільському господарстві та захисті довкілля. Ще однією темою стане участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях. За даними документа, Бланар виступив проти того, що російська сторона називає "дискримінацією спортсменів із РФ".