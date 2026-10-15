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У Пакистані внаслідок обвалу даху школи загинули десятки людей

Понад три десятки людей отримали поранення.

У Пакистані внаслідок обвалу даху школи загинули десятки людей
Триавмовані унаслідок обвалу даху школи у Пакистані
Фото: EPA/UPG

У четвер на північному заході Пакистану обвалився дах приватної школи, в результаті чого загинули щонайменше 17 дітей та вчитель, а також поранено понад три десятки інших.

Як пише АР, про це повідомив представник служби екстреної допомоги. За даними Reuters, кількість загиблих сягнула 28 осіб.

Інцидент трапився в Пешаварі, столиці провінції Хайбер-Пахтунхва.

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Кілька дітей залишилися під завалами. 

Деякі з поранених перебувають у критичному стані. Рятувальники повідомили, що вони розбирають завали, щоб дістатися до тих, хто опинився в пастці.

У липні в Лахорі обвалився дах репетиторського центру, що будувався, внаслідок чого загинули четверо школярів.

Обвалення будівель є поширеним явищем у Пакистані, де будівельні стандарти часто погано дотримуються. Багато споруд побудовано з неякісних матеріалів, а правила безпеки часто ігноруються для зменшення витрат.

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