"Жовта стрічка": на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили ще два кадетські класи Слідчого комітету РФ

В окупованому Генічеську дітей навчатимуть правових дисциплін та основ криміналістики.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області дітей залучають до структур російського силового апарату. У Генічеську на базі школи №4 відкрили два кадетські класи Слідчого комітету РФ.

Про це повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка».

Учні вивчатимуть правові дисципліни та основи криміналістики, а також братимуть участь у громадсько-патріотичних заходах.

Загалом на окупованій Херсонщині вже працюють 15 таких класів.

У русі спротиву зазначають, що під виглядом додаткової освіти окупанти інтегрують дітей у російську силову систему та з раннього віку формують їхню лояльність до державних структур РФ.