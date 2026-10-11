Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

"Жовта стрічка": на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили ще два кадетські класи Слідчого комітету РФ

В окупованому Генічеську дітей навчатимуть правових дисциплін та основ криміналістики.

"Жовта стрічка": на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили ще два кадетські класи Слідчого комітету РФ
Фото: Жовта Стрічка

На тимчасово окупованій території Херсонської області дітей залучають до структур російського силового апарату. У Генічеську на базі школи №4 відкрили два кадетські класи Слідчого комітету РФ.

Про це повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка».

Учні вивчатимуть правові дисципліни та основи криміналістики, а також братимуть участь у громадсько-патріотичних заходах.

Загалом на окупованій Херсонщині вже працюють 15 таких класів.

У русі спротиву зазначають, що під виглядом додаткової освіти окупанти інтегрують дітей у російську силову систему та з раннього віку формують їхню лояльність до державних структур РФ.

  • Так звані класи для "вмотивованих школярів" фактично є інструментом примусової мілітаризації дітей і ранньої підготовки до служби у каральних структурах держави-агресора.
  • Росіяни системно нав’язують мілітаристську пропаганду українським дітям на тимчасово захоплених територіях. Так звана "юнармія" та інші "патріотичні" організації, створені Кремлем, стали інструментом ідеологічного тиску. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies