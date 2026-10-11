"Жовта стрічка": на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили ще два кадетські класи Слідчого комітету РФ

На тимчасово окупованій території Херсонської області дітей залучають до структур російського силового апарату. У Генічеську на базі школи №4 відкрили два кадетські класи Слідчого комітету РФ.
Про це повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка».
Учні вивчатимуть правові дисципліни та основи криміналістики, а також братимуть участь у громадсько-патріотичних заходах.
Загалом на окупованій Херсонщині вже працюють 15 таких класів.
У русі спротиву зазначають, що під виглядом додаткової освіти окупанти інтегрують дітей у російську силову систему та з раннього віку формують їхню лояльність до державних структур РФ.
- Так звані класи для "вмотивованих школярів" фактично є інструментом примусової мілітаризації дітей і ранньої підготовки до служби у каральних структурах держави-агресора.
- Росіяни системно нав’язують мілітаристську пропаганду українським дітям на тимчасово захоплених територіях. Так звана "юнармія" та інші "патріотичні" організації, створені Кремлем, стали інструментом ідеологічного тиску.