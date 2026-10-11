Лише за тиждень війська РФ випустили по Україні близько 1450 КАБів, 75 ракет і понад 1640 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Про це глава держави заявив у своїх соцмережах.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – наголосив глава держави.

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Однак Росія продовжує атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, внаслідок якого загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

Також президент згадав російський удар по медзакладу в Харкові та атаку на п’ятиповерхівку у Слов’янську, де було зруйновано під’їзд і під завалами могли залишатися люди.

За словами Зеленського, лише за тиждень російські війська випустили по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними.

Президент також повідомив про продовження координації з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім ідеться про додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити", – заявив Зеленський.

Контекст

9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.

Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.

Видання AXIOS повідомляло, що Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Також американські посланці також погрожували, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.

Також Трамп розкритикував Володимира Зеленського, мовляв той "не готовий укладати угоди", а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни.

Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.

Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.