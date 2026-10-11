Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру.
Про це глава держави заявив у своїх соцмережах.
"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – наголосив глава держави.
Однак Росія продовжує атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, внаслідок якого загинули 23 людини, серед них четверо дітей.
Також президент згадав російський удар по медзакладу в Харкові та атаку на п’ятиповерхівку у Слов’янську, де було зруйновано під’їзд і під завалами могли залишатися люди.
За словами Зеленського, лише за тиждень російські війська випустили по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними.
Президент також повідомив про продовження координації з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім ідеться про додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації.
"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити", – заявив Зеленський.
Контекст
- 9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.
- За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
- Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.
- Видання AXIOS повідомляло, що Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.
- Також американські посланці також погрожували, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.
- Також Трамп розкритикував Володимира Зеленського, мовляв той "не готовий укладати угоди", а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни.
- Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.
- Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.
- Ввечері 10 жовтня радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація вже повертається зі США додому. Другий день перемовин "не те, щоб було скасовано", а перший тривав не за планом.