​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці

Лише за тиждень війська РФ випустили по Україні близько 1450 КАБів, 75 ракет і понад 1640 БпЛА.

Зеленський: Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Про це глава держави заявив у своїх соцмережах.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – наголосив глава держави.

Реклама

Однак Росія продовжує атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, внаслідок якого загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

Також президент згадав російський удар по медзакладу в Харкові та атаку на п’ятиповерхівку у Слов’янську, де було зруйновано під’їзд і під завалами могли залишатися люди.

За словами Зеленського, лише за тиждень російські війська випустили по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними.

Президент також повідомив про продовження координації з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім ідеться про додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити", – заявив Зеленський. 

Контекст

  • 9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
  • Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.
  • Також американські посланці також погрожували, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.
  • Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies