Трамп розкритикував удари по НПЗ Росії і запропонував Україні "обрати нового лідера"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він також сказав, що президент Володимир Зеленський "нібито не готовий укладати угоди".

Цю заяву Трамп зробив, залишаючи Білий дім перед поїздкою до штату Теннессі.

"Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод", – сказав глава Білого дому.

Американський президент заявив, що Зеленський нібито неодноразово мав можливість завершити війну, але не скористався нею. Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони створюють "проблеми для світу і для американських фермерів".

Трамп також додав, що Вашингтон попереджав Зеленського про неприпустимість ударів по об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального в Росії. За його словами, Зеленському нібито дозволили діяти на власний розсуд, але окремо застерегли від таких атак.

"Ми сказали Зеленському: "Роби що хочеш, але не атакуй дизельне пальне”. І що він робить? Іде й атакує його. Він може робити що завгодно, але цього робити не можна", – заявив американський президент.

Українська делегація прибула до США на переговори у п’ятницю, 9 жовтня, перемовини мали відбуватись і у суботу, 10 жовтня.

В цей час стало відомо, що президент Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.

Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.