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Трамп розкритикував удари по НПЗ Росії і запропонував Україні "обрати нового лідера"

Президент США зазначив, що удари по Росії начебто "створюють проблеми американським фермерам".

Трамп розкритикував удари по НПЗ Росії і запропонував Україні "обрати нового лідера"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він також сказав, що президент Володимир Зеленський "нібито не готовий укладати угоди".

Цю заяву Трамп зробив, залишаючи Білий дім перед поїздкою до штату Теннессі.

"Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод", – сказав глава Білого дому.

Американський президент заявив, що Зеленський нібито неодноразово мав можливість завершити війну, але не скористався нею. Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони створюють "проблеми для світу і для американських фермерів".

Трамп також додав, що Вашингтон попереджав Зеленського про неприпустимість ударів по об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального в Росії. За його словами, Зеленському нібито дозволили діяти на власний розсуд, але окремо застерегли від таких атак.

"Ми сказали Зеленському: "Роби що хочеш, але не атакуй дизельне пальне”. І що він робить? Іде й атакує його. Він може робити що завгодно, але цього робити не можна", – заявив американський президент.

  • Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.
  • Ввечері 10 жовтня радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація вже повертається зі США додому. Другий день перемовин "не те, щоб було скасовано", а перший тривав не за планом.
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