Реформа децентралізації, самоорганізація місцевої влади в Україні були одними з головних чинників гнучкості та стійкості України на початку повномасштабного вторгнення. Запорукою того, що ми вистояли тоді, вважає голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. І від того, як впорається місцева влада (не без допомоги уряду) з викликами нинішньої зими, залежатиме, чи встоїмо як країна нині, впевнений він.
“Через киян дуже легко зламати стійкість українського народу, зламати тил. А якщо посиплеться тил, геройські Збройні сили України не зможуть врятувати цю країну”, - вважає Ліскі.
Чи готовий “тил” до викликів цього опалювального сезону - на прикладі Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська? Як різниться ситуація по регіонах? Які спільні болі вони мають? Та чи можна реально захистити критичні для функціонування великих міст обʼєкти? Цьому була присвячена тематична дискусія “Нової країни” за участі:
- Віталія Кличка, мера Києва;
- Руслана Марцінківа, міського голови Івано-Франківська;
- Регіни Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя, секретаря Запорізької міської ради;
- Ігоря Ліскі, очільника EFI Group
Київський міський голова Віталій Кличко стверджує: ключові ТЕЦ Києва готові до опалювального сезону. Але вони залишаються пріоритетними цілями для ворога під час обстрілів, тож місто працює над дублюючою системою теплопостачання на випадок руйнування центральної.
“Вперше ми презентували цей план на засіданні Київської міської ради перед депутатами, розповідали про чіткі наші дії. …Двічі презентували план на РНБО, він був затверджений. За цим планом ми рухаємось для того, щоб забезпечити місто Київ системою резервного теплопостачання у випадку руйнування центрального теплопостачання.
Хотів би нагадати, що система центрального теплопостачання будувалась десятки років після Другої світової війни. Десятки інститутів працювали в цьому напрямку. І для нас завдання з зірочкою, враховуючи обмеження щодо фінансів, людського ресурсу і часу, те, що будувалось десятками років, побудувати в проміжок після завершення зими і перед початком наступного опалювального сезону”, - заявив Віталій Кличко. Однак, за його словами, роботи мають бути завершені у грудні.
У Запоріжжі під час опалювального сезону 25/26 жоден будинок не мав проблем з опаленням, заявила в.о. міського голови Регіна Харченко.
“В нас був період страшного блекауту, коли в момент 5 млн людей - це повністю Дніпропетровська область і Запорізький регіон - залишились без світла. Тобто фаза нуль повністю на всі об'єкти. Комунальне підприємство “Водоканал” відновило постачання води за півтори години. Опалення було відновлено вночі. Люди взагалі не зрозуміли, що відбувається. На запуск опалення нам було надано шість годин. На ранок всі були з опаленням.
Ми у Запоріжжі не мислимо категоріями підготовки до опалювального сезону. Ми мислимо категоріями підготовки до обстрілів. Тому станом на сьогодні 36 критичних об'єктів інфраструктури (я говорю про водонасосні станції, котельні, теплові пункти, величезні генератори, які є в запасі) - всі під захистом. Вони не просто мають працювати, вони мають бути захищеними”, - відзначила Харченко.
Але наближеність Запоріжжя до фронту додає опцій до плану захисту міста, підкреслює його очільниця: зокрема, необхідність встановлення антидронових сіток, збільшення кількості модульних укриттів, обклеювання громадського транспорту бронеплівкою, захист комунальних установ, лікарень, створення запасів палива тощо.
Віддалений від фронту Івано-Франківськ має зовсім інші, але по-своєму складні для міста виклики, говорить мер Руслан Марцінків.
Система опалення у місті вже на 75 % індивідуальна - її почали децентралізовувати ще 10 років тому, задовго до початку повномасштабного вторгнення. Від центрального опалення нині залежне лише 25 % міста. Також місцева влада намагається забезпечити запас палива та стабільність звʼязку.
Та викликом номер один для Івано-Франківська, наголошує Марцінків, є люди. Із збільшенням інтенсивності обстрілів прифронтових і центральних регіонів збільшилась внутрішня еміграція українців на захід країни.
“Таке відчуття, що ми знову повертаємося у 22 рік, - каже Марцінків. - Зростає навантаження на транспорт, на житло, на інфраструктуру. Я звертаюся до франківців, щоб вони не підвищували оренду житла, але вона збільшилася втричі”. За останнє десятиріччя кількість населення у місті збільшилася майже на 150 тисяч, що критично для Івано-Франківська, каже його мер. Та місто шукає шляхи адаптуватися.
Більш детально про те, як кожен регіон реагує на виклики, що лише загострюються з посиленням обстрілів, читайте незабаром на LB.ua.