Реформа децентралізації, самоорганізація місцевої влади в Україні були одними з головних чинників гнучкості та стійкості України на початку повномасштабного вторгнення. Запорукою того, що ми вистояли тоді, вважає голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. І від того, як впорається місцева влада (не без допомоги уряду) з викликами нинішньої зими, залежатиме, чи встоїмо як країна нині, впевнений він.

“Через киян дуже легко зламати стійкість українського народу, зламати тил. А якщо посиплеться тил, геройські Збройні сили України не зможуть врятувати цю країну”, - вважає Ліскі.

Чи готовий “тил” до викликів цього опалювального сезону - на прикладі Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська? Як різниться ситуація по регіонах? Які спільні болі вони мають? Та чи можна реально захистити критичні для функціонування великих міст обʼєкти? Цьому була присвячена тематична дискусія “Нової країни” за участі:

Віталія Кличка, мера Києва;

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Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

Руслана Марцінківа, міського голови Івано-Франківська;

Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

Регіни Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя, секретаря Запорізької міської ради;

Фото: Зоряна Стельмах Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Ігоря Ліскі, очільника EFI Group

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, очільник EFI Group

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

Київський міський голова Віталій Кличко стверджує: ключові ТЕЦ Києва готові до опалювального сезону. Але вони залишаються пріоритетними цілями для ворога під час обстрілів, тож місто працює над дублюючою системою теплопостачання на випадок руйнування центральної.

“Вперше ми презентували цей план на засіданні Київської міської ради перед депутатами, розповідали про чіткі наші дії. …Двічі презентували план на РНБО, він був затверджений. За цим планом ми рухаємось для того, щоб забезпечити місто Київ системою резервного теплопостачання у випадку руйнування центрального теплопостачання.

Хотів би нагадати, що система центрального теплопостачання будувалась десятки років після Другої світової війни. Десятки інститутів працювали в цьому напрямку. І для нас завдання з зірочкою, враховуючи обмеження щодо фінансів, людського ресурсу і часу, те, що будувалось десятками років, побудувати в проміжок після завершення зими і перед початком наступного опалювального сезону”, - заявив Віталій Кличко. Однак, за його словами, роботи мають бути завершені у грудні.

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Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

У Запоріжжі під час опалювального сезону 25/26 жоден будинок не мав проблем з опаленням, заявила в.о. міського голови Регіна Харченко.

“В нас був період страшного блекауту, коли в момент 5 млн людей - це повністю Дніпропетровська область і Запорізький регіон - залишились без світла. Тобто фаза нуль повністю на всі об'єкти. Комунальне підприємство “Водоканал” відновило постачання води за півтори години. Опалення було відновлено вночі. Люди взагалі не зрозуміли, що відбувається. На запуск опалення нам було надано шість годин. На ранок всі були з опаленням.

Ми у Запоріжжі не мислимо категоріями підготовки до опалювального сезону. Ми мислимо категоріями підготовки до обстрілів. Тому станом на сьогодні 36 критичних об'єктів інфраструктури (я говорю про водонасосні станції, котельні, теплові пункти, величезні генератори, які є в запасі) - всі під захистом. Вони не просто мають працювати, вони мають бути захищеними”, - відзначила Харченко.

Фото: Зоряна Стельмах Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Але наближеність Запоріжжя до фронту додає опцій до плану захисту міста, підкреслює його очільниця: зокрема, необхідність встановлення антидронових сіток, збільшення кількості модульних укриттів, обклеювання громадського транспорту бронеплівкою, захист комунальних установ, лікарень, створення запасів палива тощо.

Віддалений від фронту Івано-Франківськ має зовсім інші, але по-своєму складні для міста виклики, говорить мер Руслан Марцінків.

Система опалення у місті вже на 75 % індивідуальна - її почали децентралізовувати ще 10 років тому, задовго до початку повномасштабного вторгнення. Від центрального опалення нині залежне лише 25 % міста. Також місцева влада намагається забезпечити запас палива та стабільність звʼязку.

Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

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Та викликом номер один для Івано-Франківська, наголошує Марцінків, є люди. Із збільшенням інтенсивності обстрілів прифронтових і центральних регіонів збільшилась внутрішня еміграція українців на захід країни.

“Таке відчуття, що ми знову повертаємося у 22 рік, - каже Марцінків. - Зростає навантаження на транспорт, на житло, на інфраструктуру. Я звертаюся до франківців, щоб вони не підвищували оренду житла, але вона збільшилася втричі”. За останнє десятиріччя кількість населення у місті збільшилася майже на 150 тисяч, що критично для Івано-Франківська, каже його мер. Та місто шукає шляхи адаптуватися.

Більш детально про те, як кожен регіон реагує на виклики, що лише загострюються з посиленням обстрілів, читайте незабаром на LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

Фото: Зоряна Стельмах Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, очільник EFI Group

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна, модераторка дискусії, шеф-редакторка LB.ua

Фото: Зоряна Стельмах Людмила Зубко

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Фото: Зоряна Стельмах Гості дискусії

Фото: Зоряна Стельмах Гості дискусії

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Васильєв

Фото: Зоряна Стельмах Ганна Маляр

Фото: Зоряна Стельмах співзасновниця Громадської організації «Смарт освіта» Іванна Коберник

Фото: Зоряна Стельмах Леся Пінзеник, депутатка Київради

Фото: Зоряна Стельмах Тетяна Абрамова (Rito Group)

Фото: Зоряна Стельмах Ірина Тихомирова, Голова Консультативно-дорадчої ради Бізнес-школи МІМ

Фото: Зоряна Стельмах Леонід Ємець, депутат Київради

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Квіт, Президент Національного університету Києво-Могилянська академія

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах Максим Праздніков, СЕО «Книголав»

Фото: Зоряна Стельмах підприємець Віктор Куртєв, засновник групи компаній «Метрополія»

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Копил, півзасновник K&K Group, венчурний інвестор

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Червакова

Фото: Зоряна Стельмах Артур Юрченко, керівник компанії «Тайкун»

Фото: Зоряна Стельмах Олег Щербина, продюсер

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Дмитренко, експертка з комунікацій

Фото: Зоряна Стельмах Людмила Бойченко, маркетинг-директор LB.ua

Фото: Зоряна Стельмах Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя, секретар Запорізької міської ради

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації

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Фото: Зоряна Стельмах Сергій Орел, генеральний директор «Добробуту»

Фото: Зоряна Стельмах Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки

Фото: Зоряна Стельмах голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина і президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Іван Плачков

Фото: Зоряна Стельмах Юлія Савостіна

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Козятинський, ветеран

Фото: Зоряна Стельмах Геннадій Зубко

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Журжій, засновник та CEO інвестиційної компанії Inzhur

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

Фото: Зоряна Стельмах Юлія Клименко, депутатка від "Голосу"

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах