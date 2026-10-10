Унаслідок авіаударів РФ по житлових будинках у Запоріжжі загинули 12 людей. Ще 14 людей поранені.

Росія завдала удару п’ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі. 12 людей загинули, 14 поранені. Серед жертв – діти.

Президент Володимир Зеленський заявив: атака відбулася на тлі зняття санкцій з експорту російського дизпалива.

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі", – написав глава держави.

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За словами Зеленського, станом на момент публікації було відомо про 12 загиблих, серед яких троє дітей. Ще 14 людей дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Також з’ясовують інформацію про ще 12 людей, які могли перебувати на місці удару. На місці працюють усі відповідні служби, тривають пошуково-рятувальні операції.

Президент додав, що вночі під російськими ударами опинилися 13 регіонів України. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Зеленський наголосив, що послаблення тиску на Росію сприймається Москвою як сигнал продовження війни. Він заявив про необхідність посилення тиску на РФ і зазначив, що Україна продовжуватиме відповідати на російські атаки далекобійними ударами.

9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.