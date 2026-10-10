Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині РФ вдарила по транспортній інфраструктурі, є поранений

У Коростені внаслідок атаки виникла пожежа.

На Житомирщині РФ вдарила по транспортній інфраструктурі, є поранений
Фото: ДСНС України

Внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина.

Про це повідомила ДСНС України.

"На Житомирщині внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури у Коростені постраждала 1 людина", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники гасили її в умовах постійної небезпеки повторних обстрілів. Наразі загоряння ліквідували.

На місці працювали 12 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies