На Житомирщині РФ вдарила по транспортній інфраструктурі, є поранений

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Внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина.

Про це повідомила ДСНС України.

"На Житомирщині внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури у Коростені постраждала 1 людина", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники гасили її в умовах постійної небезпеки повторних обстрілів. Наразі загоряння ліквідували.

На місці працювали 12 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.