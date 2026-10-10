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На Харківщині через обстріли постраждали шестеро людей, чоловік загинув від вибуху

Російські війська атакували дев’ять населених пунктів області ракетами, авіабомбами та безпілотниками.

На Харківщині через обстріли постраждали шестеро людей, чоловік загинув від вибуху
Наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Подвірки Солоницівської громади травмувалися жінки віком 41, 54 і 65 років. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Лозовій поранено 50-річного чоловіка, а в селі Юрченкове Вовчанської громади – 75-річного чоловіка.

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Між селами Лобанівка та Цупівка Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 65-річний чоловік.

За добу російські військові застосували по Харківщині чотири ракети, дев’ять керованих авіабомб, два FPV-дрони та 107 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки в селі Зелений Гай і дві будівлі у Великому Бурлуку. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, станція технічного обслуговування та автомобіль у Подвірках, кладовище в Пісочині й приватний будинок у Дергачах.

У селі Мартове Чугуївського району пошкоджені будівля ферми, п’ять господарських споруд і сільськогосподарська техніка. Через обстріли загинули сім корів.

За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 202 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 64 093 людини.

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