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На Запоріжжі внаслідок російських атак за добу загинули двоє людей, ще 41 поранений

За добу окупанти завдали 1033 удари по 56 населених пунктах області.

На Запоріжжі внаслідок російських атак за добу загинули двоє людей, ще 41 поранений
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район. Унаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, ще 41 людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом окупанти завдали 1033 удари по 56 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російські війська здійснили 33 авіаційні удари, а також атакували регіон 789 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню та 208 артилерійських ударів.

Упродовж доби надійшло 437 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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