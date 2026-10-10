На вихідних в Україні місцями дощитиме, вдень прогріється до +19°

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На вихідних, 10-11 жовтня, в Україні місцями прогнозують дощі. Вночі температура повітря опуститься до +4°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В суботу, 10 жотвня, без опадів, лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині вночі помірні дощі, у східних областях вдень невеликі дощі.

Реклама

Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман.

Температура повітря вночі 4-9° (в Карпатах 1-6°) тепла, на півдні та південному сході країни 10-15°; вдень 14-19°, у південній частині до 23°.

На Київщині та в Києві без опадів. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

11-12 жовтня в Україні, крім східних та південних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі.

Температура повітря вночі 6-13° тепла, вдень 18-24°, у західних, в понеділок і північних та Вінницькій областях 11-17°.