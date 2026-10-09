В Запоріжжі 60 чоловіків фіктивно працевлаштували в школах заради відстрочки

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У Запоріжжі 60 чоловіків фіктивно працевлаштували у школах заради відстрочки. Правоохоронці викрили дві схеми.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозри отримали 11 осіб. Серед них: посадовці міського департаменту освіти, керівники районних відділів освіти, директори шкіл та чоловіки, яких фіктивно зараховували до штату.

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За даними слідства, заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та двоє керівників районних відділів освіти у 2024–2026 роках організували працевлаштування 54 чоловіків призовного віку.

Їх оформлювали до шкіл Запоріжжя за основним місцем роботи асистентами вчителя, керівниками гуртків, педагогами-організаторами, вчителями інформатики, фізичної культури та на інші педагогічні посади.

Фактично вони не працювали. Після оформлення до штату частина чоловіків брала тривалі відпустки без збереження заробітної плати. Так створювали формальні підстави для їх бронювання та отримання відстрочки від мобілізації.

Окремо викрито двох директорів шкіл, які у 2022–2026 роках фіктивно працевлаштували шістьох чоловіків керівниками гуртків позашкільної освіти.

При цьому, за даними слідства, директори знімали з банківських карток цих «працівників» нараховану з бюджету зарплату та заволоділи понад 800 тис. грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схем.