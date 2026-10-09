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Окупанти знову атакували інфраструктуру Кривого Рогу

Упродовж дня росіяни били по Дніпропетровській області безпілотниками, артилерією та ракетою.

Окупанти знову атакували інфраструктуру Кривого Рогу
Фото: З відкритих джерел

Російські війська продовжують терор районів Дніпропетровщини. Під обстрілом РФ 9 жовтня опинилася інфраструктура Кривого Рогу, а також Синельниківськиі і Нікопольський райони.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула людина. Майже 40 разів ворог атакував три райони області. Бив безпілотниками, артилерією та ракетою", – ідеться у повідомленні.

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Під ударом був Кривий Ріг. Понівечена інфраструктура.  Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що близько 18:00 ворог знову завдав удару реактивним шахедом по об'єкту інфраструктури.

У Зеленодольській громаді пошкоджені приватні будинки.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Мозолевській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені багатоквартирний будинок і приватні оселі, підприємства, об’єкт інфраструктури. Сталися пожежі.

У Синельниківському районі потерпали Зайцівська та Петропавлівська громади. Понівечене агропідприємство і інфраструктура. Зайнялися пожежі. Загинула людина.

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