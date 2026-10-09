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Із прикордонних громад Сумщини від початку року евакуювалися понад 4300 людей

Серед евакуйованих понад 160 дітей.

Із прикордонних громад Сумщини від початку року евакуювалися понад 4300 людей
Евакуація громади
Фото: нанадано Оксаною Ковальовою

Із прикордонних громад Сумщини від початку 2026 року евакуювалися понад 4300 людей, серед них – 161 дитина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Щоб підтримати кожного, хто вимушений залишити рідний дім, в області створені умови для тимчасового та тривалого проживання. Працюють транзитні центри – у Сумах, Ромнах, Шостці та Шосткинському районі. Облаштовано 28 місць тимчасового розміщення для ВПО – наразі там доступні 740 вільних місць", – ідеться у повідомленні.

Для тривалого проживання громади пропонують 33 будинки, дві квартири та 20 місць у гуртожитках.

Крім того, внутрішньо переміщеним людям передбачили фінансову підтримку.

В ОВА закликають жителів населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, дбати про власну безпеку та безпеку близьких і не зволікати з рішенням про евакуацію.

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