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Дев’ятьох зрадників, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, засудили до 15 років ув’язнення

Засуджені воювали у складі російських мотострілецьких бригад і полків на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

Дев’ятьох зрадників, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, засудили до 15 років ув’язнення
Фото: Pixabay

За матеріалами Служби безпеки України дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, засуджені входили до збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на східному фронті. Українські військові взяли їх у полон із грудня 2025 року до липня 2026 року під час боїв на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

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Серед засуджених – житель Керчі, який під час перебування в Самарі уклав контракт із Міністерством оборони РФ та приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади. Після підготовки на полігоні в Іловайську його відправили штурмувати українські позиції поблизу Білицького, де він потрапив у полон.

Ще четверо засуджених – жителі тимчасово окупованої частини Донеччини, які вступили до 4-ї, 114-ї та 132-ї окремих мотострілецьких бригад російської армії. Троє з них служили стрільцями, один – водієм. За матеріалами справ, вони атакували позиції ЗСУ під Волновахою та Покровськом.

Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які служили у 7-й та 88-й мотострілецьких бригадах РФ. Один із них був стрільцем, інший – сапером. Спочатку вони воювали в районі Сіверська, а згодом їх перекинули на Краматорський напрямок.

Ще двоє чоловіків із тимчасово окупованих районів Запорізької області служили стрільцями в 488-му мотострілецькому полку та 90-й окремій мотострілецькій бригаді РФ. Вони брали участь у штурмах українських позицій на Лиманському напрямку.

Суд визнав усіх дев’ятьох винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Їм призначили по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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