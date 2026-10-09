Засуджені воювали у складі російських мотострілецьких бригад і полків на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

За матеріалами Служби безпеки України дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, засуджені входили до збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на східному фронті. Українські військові взяли їх у полон із грудня 2025 року до липня 2026 року під час боїв на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

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Серед засуджених – житель Керчі, який під час перебування в Самарі уклав контракт із Міністерством оборони РФ та приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади. Після підготовки на полігоні в Іловайську його відправили штурмувати українські позиції поблизу Білицького, де він потрапив у полон.

Ще четверо засуджених – жителі тимчасово окупованої частини Донеччини, які вступили до 4-ї, 114-ї та 132-ї окремих мотострілецьких бригад російської армії. Троє з них служили стрільцями, один – водієм. За матеріалами справ, вони атакували позиції ЗСУ під Волновахою та Покровськом.

Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які служили у 7-й та 88-й мотострілецьких бригадах РФ. Один із них був стрільцем, інший – сапером. Спочатку вони воювали в районі Сіверська, а згодом їх перекинули на Краматорський напрямок.

Ще двоє чоловіків із тимчасово окупованих районів Запорізької області служили стрільцями в 488-му мотострілецькому полку та 90-й окремій мотострілецькій бригаді РФ. Вони брали участь у штурмах українських позицій на Лиманському напрямку.

Суд визнав усіх дев’ятьох винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Їм призначили по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.