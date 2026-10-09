"Евакуація" по-російськи: окупанти примусово вивезли 25 цивільних українців з ТОТ Харківщини у невідомому напрямку

Омбудсман вимагає від російської сторони повідомити про місцезнаходження цивільних та сприяти їхньому поверненню в Україну.

Російські військові примусово вивезли 25 цивільних жителів із тимчасово окупованої частини Харківської області. Серед них діти, молоді та літні люди. Наразі невідомо, де вони перебувають та в яких умовах їх утримують.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, окупанти називають свої дії "евакуацією", однак наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування людей. Лубінець наголошує, що евакуація має відбуватися задля безпеки цивільних, із дотриманням їхніх прав та згоди.

Реклама

Особливе занепокоєння омбудсмана викликає доля дітей, яких вивезли без належної інформації про їхнє подальше місцеперебування.

Крім того, за словами Лубінця, окупанти створили Telegram-бот для збору персональних даних під приводом евакуації. Він закликав людей не передавати через нього паспортні дані, адреси, номери телефонів та документи свої чи своїх дітей, оскільки цю інформацію можуть використати проти них або їхніх рідних.

Омбудсман зазначив, що примусове переміщення та депортація населення з окупованої території суперечать міжнародному гуманітарному праву, зокрема статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Лубінець уже звернувся до Уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою повідомити місцеперебування всіх 25 цивільних, надати інформацію про умови їхнього перебування, передати повні дані про вивезених людей і вжити заходів для їхнього повернення в Україну.

Також він закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН та інші міжнародні організації долучитися до реагування на ситуацію.