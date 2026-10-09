Правоохоронці повідомили, що заблокували чотири схеми ухилення від мобілізації

Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Службі безпеки розповіли, що спільно із Національною поліцією ліквідували чотири нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

Зазначається, що затримали вісьмох організаторів оборудок, які, як підозрюють, за суми до 15 тисяч доларів США сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон.

На Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила трьох посадовців одного з департаментів Запорізької міськради та директорів школи і ліцею, які фіктивно влаштовували людей «викладачами» до своїх закладів освіти. Встановили, що фейкові вчителі отримали не тільки «бронь», а й заробітну плату на загальну суму понад 800 тисяч гривень, які віддавали «роботодавцям».

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У Полтавській області підозру отримала завідувачка неврологічного відділення місцевої лікарні, яка продавала військовозобов’язаним підроблені медвисновки з тяжкими захворюваннями. У подальшому її клієнти використовували фейкові діагнози для оформлення інвалідності та зняття з військового обліку.

У Кривому Розі затримали ділка, який намагався переправити потенційних призовників до Євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів. «Маршрут» пролягав з Донеччини через Дніпропетровщину, а далі – у напрямку прикордоння Івано-Франківської області. Щоб перевезти клієнтів з фронтового регіону до Прикарпаття, фігурант використовував своє авто та підроблене посвідчення члена «громадського антикорупційного комітету». Використовуючи фейковий документ, чоловік сподівався безперешкодно перетинати блокпости на автошляхах різних регіонів України.

На Кіровоградщині викрили завідувача хірургічного відділення районної лікарні, який за гроші обіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням діагнозу для виключення з військового обліку. Також фігурант планував задіяти особисті зв’язки для впливу на членів експертної команди під час повторного оцінювання стану здоров’я свого клієнта.

Фото: СБУ Затримання одного із підозрюваних

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.