Росіяни атакували склади у Бучанському районі Київщини. Постраждали троє людей, шукають ще одну жінку.
«Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці», – розповіли там.
Рятувальники шукають ще одну жінку. Попередньо, вона може перебувати під завалами, зв’язок із нею відсутній.
На місці працювали психологи ДСНС. Вони надавали необхідну психологічну допомогу рідним постраждалих та працівникам підприємства.
Пожежу, що виникла через атаку локалізували. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.