Пожежу, що виникла через атаку, локалізували.

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Росіяни атакували склади у Бучанському районі Київщини. Постраждали троє людей, шукають ще одну жінку.

Про це повідомили у ДСНС.

«Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці», – розповіли там.

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Рятувальники шукають ще одну жінку. Попередньо, вона може перебувати під завалами, зв’язок із нею відсутній.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київщині

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

На місці працювали психологи ДСНС. Вони надавали необхідну психологічну допомогу рідним постраждалих та працівникам підприємства.

Пожежу, що виникла через атаку локалізували. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.