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Росіяни атакували склади у Бучанському районі Київщини. Є постраждалі, шукають ще одну жінку

Пожежу, що виникла через атаку, локалізували.

Росіяни атакували склади у Бучанському районі Київщини. Є постраждалі, шукають ще одну жінку
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

Росіяни атакували склади у Бучанському районі Київщини. Постраждали троє людей, шукають ще одну жінку. 

Про це повідомили у ДСНС. 

«Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці», – розповіли там. 

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Рятувальники шукають ще одну жінку. Попередньо, вона може перебувати під завалами, зв’язок із нею відсутній.

Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщині
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

На місці працювали психологи ДСНС. Вони надавали необхідну психологічну допомогу рідним постраждалих та працівникам підприємства.

Пожежу, що виникла через атаку локалізували. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

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