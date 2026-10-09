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У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував маршрутку: є постраждалі

Внаслідок обстрілу громадського транспорту травмовано 3 людей.

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував маршрутку: є постраждалі
Обстріл маршрутки в Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У центрі Запоріжжя FPV-дрон влучив у маршрутку, яка стояла на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей, усіх госпіталізували.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Поранень зазнали двоє чоловіків і жінка. Наразі всі троє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

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