У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував маршрутку: є постраждалі

У центрі Запоріжжя FPV-дрон влучив у маршрутку, яка стояла на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей, усіх госпіталізували.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.
Поранень зазнали двоє чоловіків і жінка. Наразі всі троє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
- Напередодні у Запоріжжі внаслідок російського удару по вантажівці постраждала щонайменше одна людина.
- Також російські військові атакували FPV-дроном маршрутний автобус сполученням "Миколаїв - Лупареве" в селі Лимани на Миколаївщині. На момент удару пасажирів у салоні не було. Постраждав 66-річний водій, його стан оцінюють як задовільний.