У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував маршрутку: є постраждалі

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У центрі Запоріжжя FPV-дрон влучив у маршрутку, яка стояла на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей, усіх госпіталізували.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Поранень зазнали двоє чоловіків і жінка. Наразі всі троє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА