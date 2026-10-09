Унаслідок обстрілів Сумщини вбито людину і поранено 14 осіб

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах Чернігівської області.
Про це повідомили в ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Унаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та 14 постраждалих серд цивільних.
У Сумській громаді внаслідок ворожого удару загинув 34-річний чоловік, поранення і травми отримали чоловіки віком 36, 27, 58 років. Внаслідок атаки БпЛА травмовано двох дітей (хлопців віком 12 років).
У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення і травми отримали жінки віком 45, 35, 48, 38 років та 27-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення і травми отримали 73-річна жінка та 31-річний чоловік. Внаслідок влучання ворожого дрона травмовано 60-річну жінку та 37-річного чоловіка.
Ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення магазину, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді пошкоджено транспортні засоби;
- у Середино-Будській, Свеській, Зноб-Новгородській, Шалигинській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, у Зноб-Новгороській та Середино-Будській громадах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.