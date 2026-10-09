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Унаслідок обстрілів Сумщини вбито людину і поранено 14 осіб

Протягом доби російські війська здійснили по області майже 40 обстрілів.

Унаслідок обстрілів Сумщини вбито людину і поранено 14 осіб
Фото: unn.ua

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах Чернігівської області.

Про це повідомили в ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Унаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та 14 постраждалих серд цивільних.

У Сумській громаді внаслідок ворожого удару загинув 34-річний чоловік, поранення і травми отримали чоловіки віком 36, 27, 58 років. Внаслідок атаки БпЛА травмовано двох дітей (хлопців віком 12 років).

У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення і травми отримали жінки віком 45, 35, 48, 38 років та 27-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення і травми отримали 73-річна жінка та 31-річний чоловік. Внаслідок влучання ворожого дрона травмовано 60-річну жінку та 37-річного чоловіка.

Ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення магазину, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді пошкоджено транспортні засоби;
  • у Середино-Будській, Свеській, Зноб-Новгородській, Шалигинській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, у Зноб-Новгороській та Середино-Будській громадах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
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