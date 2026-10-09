За добу на фронті відбулося 211 боїв. Найбільше пройшло на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Сили оборони уразили чотири райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки, дві артилерійські системи та два інших важливих об’єкти ворога.

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Розпочалася 1689-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Нескучне, Середина-Буда, Волфине, Рогізне, Рижівка, Кучерівка, Прогрес, Гірки, Вовківка, Студенок та Козаче Сумської області; Клюси, Лісківщина та Кривуша Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Гасичівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки, дві артилерійські системи та два інших важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор провів одну штурмову дію, здійснив 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільча та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Мирового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новосергіївка, Новоселівка, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районах Озерного та Лиману.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Вільне, Світле, Добропілля, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Вороного та Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Злагода, Тернувате, Косівцеве, Рівне, Верхня Терса, Воздвижівка та Копані.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Новопавлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.