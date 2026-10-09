Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора російські війська втратили 1710 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 549 490 осіб. 

​Вчора російські війська втратили 1710 солдатів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1710 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 РСЗВ, систему ППО, 18 НРК, 617 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 4 штуки спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб
  • танків  – 12 402 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 950 (+67) од.
  • РСЗВ – 2 199 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 693 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 908 (+18) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 160 412 (+617) од.
  • спеціальна техніка – 4 810 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies