​Вчора російські війська втратили 1710 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.2026 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1710 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 РСЗВ, систему ППО, 18 НРК, 617 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 4 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 549 490 осіб.

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