Російські дрони вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалі

Упродовж дня, 8 жовтня, росіяни атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Є постраждалі.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Російські дрони вдарили по автозаправній станції у Шостці.
Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних людей. Усім надали необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.
"росіяни не припиняють атакувати наші громади. Тому дуже прошу кожного: будьте уважними до загроз, не залишайтеся на відкритій місцевості під час повітряної тривоги, за можливості одразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - заявили в ОВА.
- Російські війська завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах, унаслідок якого загинула одна людина та ще четверо постраждали. Серед поранених – двоє дітей. За попередніми даними, їхні травми неважкі.Також постраждали двоє дорослих. Один із них перебуває у важкому стані.