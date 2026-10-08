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Російські дрони вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалі

Внаслідок атаки поранені четверо цивільних.

Російські дрони вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж дня, 8 жовтня, росіяни атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські дрони вдарили по автозаправній станції у Шостці. 

Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних людей. Усім надали необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

"росіяни не припиняють атакувати наші громади. Тому дуже прошу кожного: будьте уважними до загроз, не залишайтеся на відкритій місцевості під час повітряної тривоги, за можливості одразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - заявили в ОВА.

  • Російські війська завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах, унаслідок якого загинула одна людина та ще четверо постраждали. Серед поранених – двоє дітей. За попередніми даними, їхні травми неважкі.Також постраждали двоє дорослих. Один із них перебуває у важкому стані. 
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