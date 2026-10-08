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МВС: роботи з розбору завалів у Прилуках завершено

Понад півтори доби працювали всі необхідні служби та важка інженерна техніка. 

МВС: роботи з розбору завалів у Прилуках завершено
На місці російського удару у Прилуках
Фото: ДСНС

Завершились роботи з розбору завалів та будівельних конструкцій у Прилуках, що продовжувалися понад півтори доби. Наразі підтверджено загибель 22 осіб, 15 людей вдалося врятувати.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Понад півтори доби працювали всі необхідні служби та важка інженерна техніка. Сьогодні разом із президентом Володимиром Зеленським, Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та Міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом ми вшанували памʼять 22 людей, які загинули внаслідок цього російського удару", - написав він у Telegram.

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Вигівський зазначив, що внаслідок прямого влучання російської ракети в будинок знищені півтора підʼїзда. 

Голова МВС доповів президенту про перебіг робіт з ліквідації наслідків удару. Він розповів, що людям дозволили повернутися до своїх пошкоджених осель, аби забрати особисті речі. 

"Рятувальники стежать, щоб це було безпечно. Поліцейські прийняли вже понад 350 заяв про пошкоджене та знищене майно. Загалом у місті пошкоджено понад 120 багатоповерхових та приватних будинків, а також 5 закладів освіти". - зазначив Вигівський.

Він також розповів, що з Черкас до Прилук прибули 100 курсантів ДСНС, які захотіли допомогти жителям провести першочергові роботи з відновлення осель.

"За завданням президента вже завтра у місті розпочнемо комплексну перевірку стану укриттів - відповідні доручення готуються. У час, коли Росія свідомо бʼє по житлових будинках, торговельних центрах та соціально-важливих закладах, укриття мають бути в належному стані та доступні для людей", - додав голова МВС. 

  • Прилуки вночі 7 жовтня зазнали ракетної атаки. Одне з влучань відбулося в житлову багатоповерхівку. Кількість загиблих станом на ранок наступного дня зросла до 22 людей, з них – п'ятеро дітей. Ще 54 отримали травми, серед них – семеро дітей. 
  • За словами президента Володимира Зеленського, у Прилуках загинули однорічні Олександр, Кирило та Сергій, а також восьмирічний Максим. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 15 людей, зокрема одну дитину.
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