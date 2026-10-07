Зеленський: Унаслідок масованої атаки РФ по Україні загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення.

Унаслідок масованої російської атаки по Україні 7 жовтня загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни з ночі завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

"Увесь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей", – зазначив Зеленський.

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Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Він також повідомив, що вдень Росія продовжила удари по Україні "Шахедами" та авіаційними бомбами.

Зеленський закликав світових лідерів не мовчати через російські атаки та посилювати тиск на Росію.

"Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.

За його словами, послаблення санкційного тиску на Росію та сигнали про можливе зняття санкцій із російських олігархів фактично сприяють нормалізації війни.

"Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслює, це проблема всіх у Європі і в західному світі.

"Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки", – наголошує глава держави.