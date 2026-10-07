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Зеленський: Унаслідок масованої атаки РФ по Україні загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення.

У Прилуках окупанти запустили крилату ракету Х-101 по житловому будинку. Серед жертв п'ятеро дітей.

Зеленський: Унаслідок масованої атаки РФ по Україні загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення.
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео вечірнього звернення Володимира Зеленського

Унаслідок масованої російської атаки по Україні 7 жовтня загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни з ночі завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

"Увесь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей", – зазначив Зеленський.

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Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Він також повідомив, що вдень Росія продовжила удари по Україні "Шахедами" та авіаційними бомбами.

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Зеленський закликав світових лідерів не мовчати через російські атаки та посилювати тиск на Росію.

"Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.

За його словами, послаблення санкційного тиску на Росію та сигнали про можливе зняття санкцій із російських олігархів фактично сприяють нормалізації війни.

"Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслює, це проблема всіх у Європі і в західному світі. 

"Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки", – наголошує глава держави. 

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