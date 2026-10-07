Зеленський: Унаслідок масованої атаки РФ по Україні загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення.

Унаслідок масованої російської атаки по Україні 7 жовтня загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни з ночі завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
"Увесь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей", – зазначив Зеленський.
Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Він також повідомив, що вдень Росія продовжила удари по Україні "Шахедами" та авіаційними бомбами.
Читайте такожУ Києві внаслідок обстрілу РФ є жертва і постраждалі. Виникли перебої з водопостачанням (оновлено)
Зеленський закликав світових лідерів не мовчати через російські атаки та посилювати тиск на Росію.
"Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.
За його словами, послаблення санкційного тиску на Росію та сигнали про можливе зняття санкцій із російських олігархів фактично сприяють нормалізації війни.
"Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі", – наголосив Зеленський.
Президент підкреслює, це проблема всіх у Європі і в західному світі.
"Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки", – наголошує глава держави.