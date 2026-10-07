На Херсонщині через російський терор четверо людей поранені

Упродовж 7 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
У Херсоні двоє чоловіків отримали поранення через скидання вибухівки з російських дронів. Ще одна людина постраждала внаслідок артилерійського обстрілу.
У Білозерці цивільний отримав поранення внаслідок атаки безпілотника.
Також російські обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й автомобілі.
За фактами атак правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки російських атак.