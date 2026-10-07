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На Херсонщині через російський терор четверо людей поранені

За день російські війська атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками.

На Херсонщині через російський терор четверо людей поранені
Фото: Марина Савченко

Упродовж 7 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У Херсоні двоє чоловіків отримали поранення через скидання вибухівки з російських дронів. Ще одна людина постраждала внаслідок артилерійського обстрілу.

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У Білозерці цивільний отримав поранення внаслідок атаки безпілотника.

Також російські обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й автомобілі.

За фактами атак правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки російських атак.

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