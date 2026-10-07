З окупації вдалося евакуювати українського підлітка, якого росіяни затримали за підозрою у "тероризмі"

Україна евакуювала з тимчасово окупованої території підлітка, якого росіяни затримали через його проукраїнську позицію та підозрювали у "тероризмі".
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Ми евакуювали підлітка з ТОТ, якого росіяни затримали через проукраїнську позицію, підозрюючи його у "тероризмі", – повідомив омбудсман.
За його словами, для українців, які залишаються на ТОТ, виїзд звідти часто є надзвичайно складним. Тому з 2025 року в межах переговорів із російською стороною Україна відкрила канал повернення громадян через пункт пропуску з Білоруссю на Волині.
Окрему увагу приділяють маломобільним і тяжкохворим людям. У технічному забезпеченні таких евакуацій допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Від моменту відкриття цього каналу Україна змогла евакуювати понад тисячу своїх громадян із тимчасово окупованих територій, зазначив Лубінець.
- У серпні та вересні 41 українець повернувся з тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них – четверо дітей та п’ятеро підлітків.