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​Суд відправив під нічний домашній арешт ветерана, який був учасником протесту проти вирубки дерев на Теремках

Любомир Дмитришин буде під нічним домашнім арештом до 5 грудня.

​Суд відправив під нічний домашній арешт ветерана, який був учасником протесту проти вирубки дерев на Теремках
Любомир Дмитришин у суді
Фото: Суспільне

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану та учаснику акцій проти вирубки дерев на Теремках Любомиру Дмитришину. Його відправили під нічний домашній арешт на два місяці – до 5 грудня.

Про це повідомляє Суспільне. 

Адвокати Дмитришина заявили, що захист оскаржуватиме рішення суду. Сам ветеран назвав рішення "непропорційним", а підозру – "надуманою". Під час засідання біля суду зібралися кілька десятків людей, які прийшли підтримати ветерана. Серед них були учасники акцій на Теремках та інші активісти.

Що передувало?

27 вересня у Теремківському парку сталася сутичка між активістами, які виступають проти вирубки дерев, та поліцейськими. У поліції заявили, що під час конфлікту постраждала одна з правоохоронниць. Поліція оприлюднила відео сутичок і заявила, що окремі учасники провокували конфлікт, використовували піротехніку та застосовували фізичну силу.

 "Організатором" дій учасників назвали 24-річного ветерана Любомира Дмитришина. Про затримання Дмитришина стало відомо 6 жовтня. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, поєднане з опором представникові влади, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.

  • Протести на Теремках тривають через прокладання резервної теплотраси через зелену зону. Активісти вимагають реалізувати проєкт 2023 року, за яким тепломережу мали прокласти під вулицею Теремківською, а не через парк. Вони виступають проти вирубки дерев і вважають нинішні роботи незаконними.
  • Водночас у КМДА заявляють, що теплотрасу прокладають за зміненим проєктом, який має зберегти близько 160 дерев. У мерії пояснюють, що нова мережа потрібна для резервного теплопостачання Теремків-1 та Теремків-2 на випадок надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ. 
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