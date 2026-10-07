​Суд відправив під нічний домашній арешт ветерана, який був учасником протесту проти вирубки дерев на Теремках

Любомир Дмитришин буде під нічним домашнім арештом до 5 грудня.

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану та учаснику акцій проти вирубки дерев на Теремках Любомиру Дмитришину. Його відправили під нічний домашній арешт на два місяці – до 5 грудня.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати Дмитришина заявили, що захист оскаржуватиме рішення суду. Сам ветеран назвав рішення "непропорційним", а підозру – "надуманою". Під час засідання біля суду зібралися кілька десятків людей, які прийшли підтримати ветерана. Серед них були учасники акцій на Теремках та інші активісти.

Що передувало?

27 вересня у Теремківському парку сталася сутичка між активістами, які виступають проти вирубки дерев, та поліцейськими. У поліції заявили, що під час конфлікту постраждала одна з правоохоронниць. Поліція оприлюднила відео сутичок і заявила, що окремі учасники провокували конфлікт, використовували піротехніку та застосовували фізичну силу.

"Організатором" дій учасників назвали 24-річного ветерана Любомира Дмитришина. Про затримання Дмитришина стало відомо 6 жовтня. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, поєднане з опором представникові влади, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.