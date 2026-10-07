​Суд відправив під нічний домашній арешт ветерана, який був учасником протесту проти вирубки дерев на Теремках

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану та учаснику акцій проти вирубки дерев на Теремках Любомиру Дмитришину. Його відправили під нічний домашній арешт на два місяці – до 5 грудня.
Про це повідомляє Суспільне.
Адвокати Дмитришина заявили, що захист оскаржуватиме рішення суду. Сам ветеран назвав рішення "непропорційним", а підозру – "надуманою". Під час засідання біля суду зібралися кілька десятків людей, які прийшли підтримати ветерана. Серед них були учасники акцій на Теремках та інші активісти.
Що передувало?
27 вересня у Теремківському парку сталася сутичка між активістами, які виступають проти вирубки дерев, та поліцейськими. У поліції заявили, що під час конфлікту постраждала одна з правоохоронниць. Поліція оприлюднила відео сутичок і заявила, що окремі учасники провокували конфлікт, використовували піротехніку та застосовували фізичну силу.
"Організатором" дій учасників назвали 24-річного ветерана Любомира Дмитришина. Про затримання Дмитришина стало відомо 6 жовтня. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, поєднане з опором представникові влади, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.
- Протести на Теремках тривають через прокладання резервної теплотраси через зелену зону. Активісти вимагають реалізувати проєкт 2023 року, за яким тепломережу мали прокласти під вулицею Теремківською, а не через парк. Вони виступають проти вирубки дерев і вважають нинішні роботи незаконними.
- Водночас у КМДА заявляють, що теплотрасу прокладають за зміненим проєктом, який має зберегти близько 160 дерев. У мерії пояснюють, що нова мережа потрібна для резервного теплопостачання Теремків-1 та Теремків-2 на випадок надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ.