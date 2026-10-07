Міноборони: ДОТ повністю законтрактував потребу ЗСУ в тактичних навушниках на 2026 рік

Агенція оборонних закупівель уклала контракти на 40 000 тактичних навушників із посиленими вимогами до захисту.

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Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу ЗСУ в тактичних навушниках на 2026 рік. Йдеться про 40 тисяч комплектів.

Про це пише Міноборони України.

Тактичні навушники мають одночасно захищати слух військових від пострілів і вибухів та дозволяти чути команди, сигнали й навколишні звуки.

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Для закупівель встановили посилені вимоги. Зокрема, шумозахист має становити не менше 28 дБ, а навушники повинні відповідати військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G.

Також передбачена робота за температури від -20 °C до +50 °C, використання матеріалів, які не підтримують горіння, та сумісність із бойовими балістичними шоломами.

Крім того, навушники мають забезпечувати регулювання гучності та мати функцію економії заряду.

Закупівлі такого спорядження за стандартами НАТО вперше оголосили минулого року. Тоді ж розробили технічну специфікацію з підвищеними вимогами до захисту слуху, функціональності та надійності.