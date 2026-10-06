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За самовільне проникнення на військові об’єкти пропонують карати штрафом до 51 000 грн

Уряд схвалив відповідний проєкт закону. 

За самовільне проникнення на військові об’єкти пропонують карати штрафом до 51 000 грн
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони проєкт закону, яким пропонується запровадити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти. Порушникам загрожує штраф від 8 500 до 51 000 грн.

Про це повідомило Міноборони

Законопроєкт доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею. За базовим складом правопорушення штраф становитиме від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8 500 до 17 000 грн, з конфіскацією знаряддя правопорушення або без неї.

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Якщо особу протягом року вже притягували до відповідальності за таке саме порушення, штраф зросте до 2000 неоподатковуваних мінімумів – до 34 000.

За проникнення в умовах особливого періоду передбачено найсуворішу санкцію – від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, тобто до 51 000 грн.

Законопроєкт також визначає поняття військового об’єкта. До таких об’єктів належать:

  • території з розташованими на них будівлями, спорудами та майданчиками для відкритого зберігання військової техніки, боєприпасів та іншого майна;
  • військові транспортні засоби, озброєння та військова техніка;
  • окремо розташовані будівлі, споруди та приміщення в них.

Йдеться про об’єкти, які належать Міноборони, Збройним Силам України, іншим складовим Сил оборони та визначеним у законопроєкті державним органам. Вони мають бути огороджені або позначені відповідними покажчиками чи вивісками, а також перебувати під охороною військовослужбовців, працівників воєнізованої або сторожової охорони.

Справи про такі адміністративні правопорушення розглядатимуть районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

Законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді. Тепер його має підтримати парламент і підписати президент. 

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