У Краматорську росіяни атакували дроном поліцейське авто і вбили патрульного

У місті Краматорськ на Донеччині російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних. Від отриманих поранень загинув поліцейський Артем Ковтун.

Про це повідомив голова Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він також зазначив, що троє поліцейських дістали поранень.

"В Артема залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька. Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми - колегу, побратима, патрульного, який до останнього залишався на службі у Краматорську. Важко знаходити слова, коли втрачаєш своїх… Мої щирі співчуття родині Артема, його близьким, друзям і колегам", - написав Білошицький у фейсбуці.