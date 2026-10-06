За фактом погроз головному редактору «Четвертої влади» розпочали розслідування

Правоохоронці з'ясовують, хто саме стоїть за погрозами.

За фактом погроз головному редактору рівненського медіа розпочали досудове розслідування. 29 вересня до редакції через соцмережу Facebook надіслали два голосові повідомлення з погрозами, адресованими редактору, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередньою інформацією, їх міг надіслати чоловік, чиї діти фігурують в журналістському матеріалі про незаконний продаж чаю з забороненої рослини кратом. Він вимогав не згадувати його дітей в публіуаціях та висловлював погрози фізичною розправою.

«2 жовтня 2026 року відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345-1 КК України- погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють, хто саме відправив повідомлення з погрозами.

Видання «Четверта влада» повідомило, що погрози стосуються їхнього головного редактора Володимира Торбіча. Надіслав їх, з версією редакції, чоловік на ім'я Олександр – батько двох чоловіків, яких обвинувачують у незаконному обігу наркотичної речовини. Ці чоловіки є дітьми рівненської посадовиці та військовослужбовця.