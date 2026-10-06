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За фактом погроз головному редактору «Четвертої влади» розпочали розслідування

Правоохоронці з'ясовують, хто саме стоїть за погрозами. 

За фактом погроз головному редактору «Четвертої влади» розпочали розслідування
Фото: Офіс генпрокурора Telegram

За фактом погроз головному редактору рівненського медіа розпочали досудове розслідування. 29 вересня до редакції через соцмережу Facebook надіслали два голосові повідомлення з погрозами, адресованими редактору, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередньою інформацією, їх міг надіслати чоловік, чиї діти фігурують в журналістському матеріалі про незаконний продаж чаю з забороненої рослини кратом. Він вимогав не згадувати його дітей в публіуаціях та висловлював погрози фізичною розправою.

«2 жовтня 2026 року відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345-1 КК України- погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють, хто саме відправив повідомлення з погрозами. 

Видання «Четверта влада» повідомило, що погрози стосуються їхнього головного редактора Володимира Торбіча. Надіслав їх, з версією редакції, чоловік на ім'я Олександр – батько двох чоловіків, яких обвинувачують у незаконному обігу наркотичної речовини. Ці чоловіки є дітьми рівненської посадовиці та військовослужбовця. 

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