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Нацполіція: українці задекларували 24 704 одиниць вогнепальної зброї

Декларуванню підлягає вогнепальна зброя, крім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.

Нацполіція: українці задекларували 24 704 одиниць вогнепальної зброї
Фото: З відкритих джерел

В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів, нагадали у Національній поліції.

Декларуванню підлягає вогнепальна зброя, крім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.

“Виявили зброю чи боєприпаси або маєте незареєстровану вогнепальну зброю – повідомте про це за номером 102 або 112 та впродовж 24 годин зверніться до найближчого підрозділу Національної поліції”, – зазначили правоохоронці.

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Після декларування зброю можна законно залишити на зберіганні або добровільно здати поліції. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності.

Станом на 6 жовтня задекларовано 24 704 одиниць вогнепальної зброї та 15 383 349 штук боєприпасів.

Українці добровільно здали 494 одиниць “вогнепалки” та 86 582 боєприпасів.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси потрібно:

  • повідомити про знахідку за номером 102;
  • упродовж 24 годин прибути до поліції для декларування зброї;
  • задекларувати та залишити зброю собі чи здати її поліції.

Для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї необхідні такі документи:

  • письмова заява;
  • паспорт-книжечка або ID-картка;
  • фотокартка розміром 3.5х4.5 см;
  • витяг про місце проживання/реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.

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