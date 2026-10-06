У Києві й області сьогодні застосують графіки відключення електроенергії

У Києві й області 6 жовтня застосовуватимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК.
Столиця переходить до стабілізаційних відключень за командою Укренерго. Раніше в Укренерго повідомляли, що графіки запрацюють з 15:00 у низці регіонів.
Графіки можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий». Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Обмеження постачання торкнуться й області, повідомили в ОВА. Вони запрацюють із 15:00. Актуальні графіки можна перевірити на офіційних ресурсах ДТЕК «Київські регіональні електромережі».
- У ніч на 30 вересня Росія провела першу за осінній сезон масовану атаку проти енергетики України. У зв'язку з цим в різних регіонах відновилися екстрені, а потім – планові відключення світла.