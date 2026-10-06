У Києві й області сьогодні застосують графіки відключення електроенергії

Свій графік можна перевірити на ресурсах ДТЕК.

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У Києві й області 6 жовтня застосовуватимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК.

Столиця переходить до стабілізаційних відключень за командою Укренерго. Раніше в Укренерго повідомляли, що графіки запрацюють з 15:00 у низці регіонів.

Графіки можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий». Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Обмеження постачання торкнуться й області, повідомили в ОВА. Вони запрацюють із 15:00. Актуальні графіки можна перевірити на офіційних ресурсах ДТЕК «Київські регіональні електромережі».