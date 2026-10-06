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Росіяни вдарили по складах в Запоріжжі: є постраждалі

Після атаки будівля спалахнула.

Росіяни вдарили по складах в Запоріжжі: є постраждалі
Удар по складах у Запоріжжі
Фото: Скриншот з відео

У Запоріжжі внаслідок російського удару по складському приміщенню постраждали люди. Після влучання будівля загорілася.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Одна людина дістала тяжкі поранення. Ще одного чоловіка евакуювали до прибуття парамедиків. Наразі медики надають допомогу жінці. Її стан оцінюють як нетяжкий. 

На місці працюють необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють. 

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